Песков назвал компромиссом демилитаризацию Украины по шведскому или австрийскому варианту

Этот режим предполагает неучастие страны в каких-либо военных организациях и блоках, но при этом позволяет сохранить собственную армию и военно-морской флот. Переговоры между сторонами продолжаются.

Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту может рассматриваться в качестве компромисса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Этот вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определённый компромисс", — сказал представитель Кремля.

Песков заметил, что ситуация вокруг Незалежной может быть улучшена благодаря договорённостям, достигнутым на переговорах между Москвой и Киевом.