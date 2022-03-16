Песков назвал компромиссом демилитаризацию Украины по шведскому или австрийскому варианту
Этот режим предполагает неучастие страны в каких-либо военных организациях и блоках, но при этом позволяет сохранить собственную армию и военно-морской флот. Переговоры между сторонами продолжаются.
Демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту может рассматриваться в качестве компромисса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Этот вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определённый компромисс", — сказал представитель Кремля.
Песков заметил, что ситуация вокруг Незалежной может быть улучшена благодаря договорённостям, достигнутым на переговорах между Москвой и Киевом.
Ранее глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина предлагает создать шведский вариант демилитаризованного государства. Отметим, что этот режим предполагает неучастие страны в каких-либо военных организациях и блоках, но при этом сохранение собственной армии и военно-морского флота.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.
ТАСС / Алексей Никольский