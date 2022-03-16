Лавров рассказал о надежде на достижение компромисса в переговорах России и Украины

Однако диалог с Киевом проходит непросто по понятным причинам, заметил министр иностранных дел. Аналогичную оценку дают сами представители украинской делегации, а также президент Зеленский.

Существует определённая надежда на достижение компромисса в переговорах России и Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но тем не менее есть определённая надежда на достижение компромисса", — сказал министр.

Аналогичную оценку дают и некоторые представители украинской стороны на переговорах. Также с ними соглашается и сам президент Украины Владимир Зеленский.