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Опубликовано 16 марта 2022, 09:21

Лавров: Реакция НАТО на заявления Украины охладила пыл Зеленского

Министр напомнил, что украинский президент в агрессивной форме призывал альянс воевать за его страну, закрыть небо, а также вербовать наёмников и направлять их на фронт.

Реакция НАТО на заявления украинского президента Владимира Зеленского о необходимости закрыть небо над страной остудила его пыл. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Министр напомнил, что Зеленский призывал Североатлантический альянс воевать за Украину, вербовать наёмников и направлять их на фронт. Причём президент излагал всё "достаточно агрессивно".

"Но, видимо, реакция Североатлантического альянса, в котором всё-таки ещё есть здравомыслящие люди, охладила этот пыл", — сказал Лавров.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL

Евгения Колесникова
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