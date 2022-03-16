Лавров: Реакция НАТО на заявления Украины охладила пыл Зеленского

Министр напомнил, что украинский президент в агрессивной форме призывал альянс воевать за его страну, закрыть небо, а также вербовать наёмников и направлять их на фронт.

Реакция НАТО на заявления украинского президента Владимира Зеленского о необходимости закрыть небо над страной остудила его пыл. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Министр напомнил, что Зеленский призывал Североатлантический альянс воевать за Украину, вербовать наёмников и направлять их на фронт. Причём президент излагал всё "достаточно агрессивно".