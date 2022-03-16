Мединский: Украина предлагает создать шведский вариант демилитаризованного государства

Он добавил, что в ходе переговоров обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с нейтральным статусом и демилитаризацией Незалежной.

На переговорах с Москвой Киев предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

"Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственные армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины", — отметил Мединский.

Он добавил, что в ходе переговоров обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с нейтральным статусом и демилитаризацией Незалежной.