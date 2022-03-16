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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 09:19
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Мединский: Украина предлагает создать шведский вариант демилитаризованного государства

Он добавил, что в ходе переговоров обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с нейтральным статусом и демилитаризацией Незалежной.

На переговорах с Москвой Киев предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

"Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственные армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины", — отметил Мединский.

Он добавил, что в ходе переговоров обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с нейтральным статусом и демилитаризацией Незалежной.

Лавров рассказал о надежде на достижение компромисса в переговорах России и Украины
Лавров рассказал о надежде на достижение компромисса в переговорах России и Украины

Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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