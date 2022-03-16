Шереметьево закрыло два терминала и взлётно-посадочную полосу в рамках антикризисных мер

Руководство столичного аэропорта Шереметьево закрыло два международных терминала и приостановило использование третьей взлётно-посадочной полосы в рамках антикризисных мер в условиях сокращения авиаперевозок. Об этом сообщает пресс-служба аэроузла.

"В связи со снижением объёма пассажирских авиаперевозок международный аэропорт Шереметьево разработал комплекс антикризисных мер", — говорится в сообщении.

Для этого руководство приняло ряд решений: приостановить инвестиционные проекты, с 15 марта временно вывести из эксплуатации терминалы E и D, третью взлётно-посадочную полосу, временно изменить график движения поездов межтерминального перехода, а также существенно сократить все непроизводственные расходы, перераспределить производственные ресурсы и оптимизировать технологические процессы. Руководство воздушной гавани обещает продолжать следить за ситуацией и оперативно реагировать на все изменения.