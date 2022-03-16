Песков: Санкции против Байдена не означают отказ РФ от контактов

Санкции РФ против президента США Джо Байдена не означают отказ Москвы от контактов с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Введение этих санкций не означает отказ от контактов. При необходимости эти контакты могут возобновиться", — отметил представитель Кремля.