Песков: Санкции против Байдена не означают отказ РФ от контактов
Накануне в ответ на серию санкций США, запрещающих, помимо прочего, въезд в Штаты для высших должностных лиц РФ, Москва опубликовала свой стоп-лист.
Санкции РФ против президента США Джо Байдена не означают отказ Москвы от контактов с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Введение этих санкций не означает отказ от контактов. При необходимости эти контакты могут возобновиться", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в ответ на серию санкций США, запрещающих, помимо прочего, въезд в Штаты для высших должностных лиц РФ, Москва опубликовала свой стоп-лист. В него попали в том числе президент США Джо Байден, глава Госдепа Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Меры начинают действовать с 15 марта.
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