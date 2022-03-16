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16 марта, 10:38

Песков: Санкции против Байдена не означают отказ РФ от контактов

Накануне в ответ на серию санкций США, запрещающих, помимо прочего, въезд в Штаты для высших должностных лиц РФ, Москва опубликовала свой стоп-лист.

Санкции РФ против президента США Джо Байдена не означают отказ Москвы от контактов с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Введение этих санкций не означает отказ от контактов. При необходимости эти контакты могут возобновиться", — отметил представитель Кремля.

Псаки: Руководство США, попавшее в санкционные списки Москвы, не планировало поездок в РФ

Псаки: Руководство США, попавшее в санкционные списки Москвы, не планировало поездок в РФ

Напомним, в ответ на серию санкций США, запрещающих, помимо прочего, въезд в Штаты для высших должностных лиц РФ, Москва опубликовала свой стоп-лист. В него попали в том числе президент США Джо Байден, глава Госдепа Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Меры начинают действовать с 15 марта.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

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