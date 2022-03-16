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16 марта, 10:36

FIDE отстранил сборные России и Белоруссии по шахматам от участия в турнирах

При этом в индивидуальных турнирах наши спортсмены смогут выступать под флагом организации.

Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах под своей эгидой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

"С учётом текущих рекомендаций МОК совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах FIDE до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

При этом в индивидуальных турнирах наши спортсмены, равно как и белорусские, смогут продолжить выступление под флагом организации.

Почётный член МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международные старты

Почётный член МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международные старты

Ранее Лайф сообщал, что целый ряд международных спортивных федераций принял решение отстранить россиян от участия в крупных соревнованиях после рекомендаций со стороны МОК. В частности, ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

Обложка ©

Pixabay

Шамиль Гаджиев

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