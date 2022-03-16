FIDE отстранил сборные России и Белоруссии по шахматам от участия в турнирах
При этом в индивидуальных турнирах наши спортсмены смогут выступать под флагом организации.
Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах под своей эгидой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
"С учётом текущих рекомендаций МОК совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах FIDE до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.
При этом в индивидуальных турнирах наши спортсмены, равно как и белорусские, смогут продолжить выступление под флагом организации.
Ранее Лайф сообщал, что целый ряд международных спортивных федераций принял решение отстранить россиян от участия в крупных соревнованиях после рекомендаций со стороны МОК. В частности, ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.