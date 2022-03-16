FIDE отстранил сборные России и Белоруссии по шахматам от участия в турнирах

Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах под своей эгидой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

"С учётом текущих рекомендаций МОК совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах FIDE до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.