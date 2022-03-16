Песков не стал отвечать на вопрос об отмене санкций при подписании соглашения с Украиной
Официальный представитель Кремля подтвердил, что на российско-украинских консультациях обсуждается данная тема, однако подробности этих разговоров он предпочёл не раскрывать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, будет ли Москва настаивать на отмене западных санкций при подписании соглашения с Киевом.
"Я оставлю без комментариев. Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах, но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать. Считаю это невозможным в условиях продолжающихся переговоров", — сказал журналистам представитель Кремля.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Москва старается как можно скорее прийти к миру на украинской земле, сделав это государство нейтральным и дружеским по отношению к РФ, чтобы не стало плацдармом НАТО, заметил он.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.