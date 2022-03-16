Песков не стал отвечать на вопрос об отмене санкций при подписании соглашения с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, будет ли Москва настаивать на отмене западных санкций при подписании соглашения с Киевом.

"Я оставлю без комментариев. Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах, но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать. Считаю это невозможным в условиях продолжающихся переговоров", — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Москва старается как можно скорее прийти к миру на украинской земле, сделав это государство нейтральным и дружеским по отношению к РФ, чтобы не стало плацдармом НАТО, заметил он.