НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 10:46

Песков не стал отвечать на вопрос об отмене санкций при подписании соглашения с Украиной

Официальный представитель Кремля подтвердил, что на российско-украинских консультациях обсуждается данная тема, однако подробности этих разговоров он предпочёл не раскрывать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, будет ли Москва настаивать на отмене западных санкций при подписании соглашения с Киевом.

"Я оставлю без комментариев. Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах, но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать. Считаю это невозможным в условиях продолжающихся переговоров", — сказал журналистам представитель Кремля.

Политолог Корнилов объяснил слова Зеленского о реалистичных позициях на переговорах с РФ

Политолог Корнилов объяснил слова Зеленского о реалистичных позициях на переговорах с РФ

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Москва старается как можно скорее прийти к миру на украинской земле, сделав это государство нейтральным и дружеским по отношению к РФ, чтобы не стало плацдармом НАТО, заметил он.

Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1