Песков рассказал о крайне ненормированном рабочем дне Путина
Также для президента были рабочими и мартовские праздники. В нынешней ситуации не до выходных, заявил тогда его пресс-секретарь.
Рабочий день президента РФ Владимира Путина крайне ненормированный — длится с утра до поздней ночи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае, с утра и до поздней-поздней ночи", — отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что эмоциональное состояние у президента в норме.
Также для Путина были рабочими и мартовские праздники. В нынешней ситуации не до выходных, заявил тогда Песков.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Агентство "Москва" / Иванко Игорь