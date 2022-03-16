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16 марта, 10:47

Песков рассказал о крайне ненормированном рабочем дне Путина

Также для президента были рабочими и мартовские праздники. В нынешней ситуации не до выходных, заявил тогда его пресс-секретарь.

Рабочий день президента РФ Владимира Путина крайне ненормированный — длится с утра до поздней ночи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае, с утра и до поздней-поздней ночи", — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что эмоциональное состояние у президента в норме.

Также для Путина были рабочими и мартовские праздники. В нынешней ситуации не до выходных, заявил тогда Песков.

Песков: Путин согласовывал список лиц, против которых Москва ввела санкции

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Александра Вишнякова

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