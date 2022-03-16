Песков рассказал о крайне ненормированном рабочем дне Путина

Рабочий день президента РФ Владимира Путина крайне ненормированный — длится с утра до поздней ночи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае, с утра и до поздней-поздней ночи", — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что эмоциональное состояние у президента в норме.