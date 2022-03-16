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16 марта, 10:47

"Если восстановление пойдёт правильно": Уайт рассказал, когда Макгрегор может провести новый бой в UFC

Спортсмен получил серьёзную травму летом прошлого года в бою против Дастина Пуарье.

Ирландский боец Конор Макгрегор может вернуться в октагон уже осенью этого года. Об этом в интервью Sun Sport заявил глава UFC Дана Уайт.

"Мы рассматриваем начало осени, если всё пойдёт по плану. Если восстановление его ноги пройдёт правильно, он будет допущен к тренировкам. Скорее всего, бой тогда пройдёт осенью", — заявил Уайт.

"Приготовьтесь к величайшему возвращению": Макгрегор провёл первую тренировку после травмы

"Приготовьтесь к величайшему возвращению": Макгрегор провёл первую тренировку после травмы

Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в июле прошлого года. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали. С тех пор он занимался восстановлением и не проводил поединков.

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AP / John Locher

Шамиль Гаджиев

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