"Если восстановление пойдёт правильно": Уайт рассказал, когда Макгрегор может провести новый бой в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор может вернуться в октагон уже осенью этого года. Об этом в интервью Sun Sport заявил глава UFC Дана Уайт.

"Мы рассматриваем начало осени, если всё пойдёт по плану. Если восстановление его ноги пройдёт правильно, он будет допущен к тренировкам. Скорее всего, бой тогда пройдёт осенью", — заявил Уайт.