"Если восстановление пойдёт правильно": Уайт рассказал, когда Макгрегор может провести новый бой в UFC
Спортсмен получил серьёзную травму летом прошлого года в бою против Дастина Пуарье.
Ирландский боец Конор Макгрегор может вернуться в октагон уже осенью этого года. Об этом в интервью Sun Sport заявил глава UFC Дана Уайт.
"Мы рассматриваем начало осени, если всё пойдёт по плану. Если восстановление его ноги пройдёт правильно, он будет допущен к тренировкам. Скорее всего, бой тогда пройдёт осенью", — заявил Уайт.
Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в июле прошлого года. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали. С тех пор он занимался восстановлением и не проводил поединков.
AP / John Locher