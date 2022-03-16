"Барселона" сменит название стадиона из-за нового спонсора
По некоторым данным, клуб в рамках соглашения получит 280 миллионов евро за четыре года.
Футбольный клуб "Барселона" объявил о начале сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify, сообщает пресс-служба каталонцев.
Уже со следующего года сервис станет титульным спонсором сине-гранатовых, а его логотип будет красоваться на футболках игроков клуба. При этом изменится и название домашней арены "Барселоны". С лета она будет называться Spotify Camp Nou.
При этом финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным ESPN, "Барселона" получит от нового спонсора 280 миллионов евро за четыре года.
Getty Images / Michael Regan