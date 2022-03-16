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16 марта, 11:16

"Барселона" сменит название стадиона из-за нового спонсора

По некоторым данным, клуб в рамках соглашения получит 280 миллионов евро за четыре года.

Футбольный клуб "Барселона" объявил о начале сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify, сообщает пресс-служба каталонцев.

Уже со следующего года сервис станет титульным спонсором сине-гранатовых, а его логотип будет красоваться на футболках игроков клуба. При этом изменится и название домашней арены "Барселоны". С лета она будет называться Spotify Camp Nou.

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При этом финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным ESPN, "Барселона" получит от нового спонсора 280 миллионов евро за четыре года.

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Getty Images / Michael Regan

Шамиль Гаджиев

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