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Опубликовано 16 марта 2022, 11:09

Российский дипломат Пилипсон: Европа будет расплачиваться за ущерб отношениям с Москвой

Дипломат отметил, что недружественные действия в адрес России со стороны европейских стран могут иметь разрушительные последствия для отношений между государствами, складывавшихся поколениями.

Странам Европы придётся расплачиваться за ущерб двусторонним отношениям с Москвой после того, как российские военные в ходе "Операции Z" на Украине выполнят свои задачи. Об этом сообщил директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Специальная военная операция России на Украине достигнет своих целей, а нашим европейским "партнёрам" придётся расплачиваться за ущерб, который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям, складывавшимся поколениями", — цитирует РИА "Новости" дипломата.

Он добавил, что недружественные действия в адрес России со стороны Европы могут иметь разрушительные последствия для отношений между странами.

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Ранее Пилипсон заявил, что страны Европы хотят выслужиться перед НАТО и США. Особенно Москву удивляет реакция Словении, которая, как отмечают в российском дипломатическом ведомстве, решила реализовать русофобскую политику с особым энтузиазмом.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Наталья Исакова
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