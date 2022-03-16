Российский дипломат Пилипсон: Европа будет расплачиваться за ущерб отношениям с Москвой

Дипломат отметил, что недружественные действия в адрес России со стороны европейских стран могут иметь разрушительные последствия для отношений между государствами, складывавшихся поколениями.

Странам Европы придётся расплачиваться за ущерб двусторонним отношениям с Москвой после того, как российские военные в ходе "Операции Z" на Украине выполнят свои задачи. Об этом сообщил директор четвёртого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Специальная военная операция России на Украине достигнет своих целей, а нашим европейским "партнёрам" придётся расплачиваться за ущерб, который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям, складывавшимся поколениями", — цитирует РИА "Новости" дипломата.

Он добавил, что недружественные действия в адрес России со стороны Европы могут иметь разрушительные последствия для отношений между странами.