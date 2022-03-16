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16 марта, 11:22

РФС рассмотрит нецензурные высказывания Слуцкого в адрес судьи Мешкова

Наставник остался недоволен работой арбитра и в послематчевом интервью раскритиковал его.

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого в адрес главного арбитра матча против "Ростова" Виталия Мешкова. Об этом говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

"16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура Российской премьер-лиги с "Ростовом". Поведение тренера будет рассмотрено на ближайшем заседании, дата которого будет опубликована позднее", — говорится в сообщении.

"Рубин" насчитал 13 ошибок судьи в матче с "Ростовом" и обратился в РФС

"Рубин" насчитал 13 ошибок судьи в матче с "Ростовом" и обратился в РФС

Напомним, "Рубин" дома проиграл "Ростову" (1:2) в матче 21-го тура РПЛ. После игры главный тренер казанцев Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Виталия Мешкова, использовав нецензурные выражения.

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ФК "Рубин"

Шамиль Гаджиев

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