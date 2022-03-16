РФС рассмотрит нецензурные высказывания Слуцкого в адрес судьи Мешкова

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого в адрес главного арбитра матча против "Ростова" Виталия Мешкова. Об этом говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

"16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура Российской премьер-лиги с "Ростовом". Поведение тренера будет рассмотрено на ближайшем заседании, дата которого будет опубликована позднее", — говорится в сообщении.