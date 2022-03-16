Площадка информационной войны: Почему YouTube могут заблокировать в России следом за Instagram Сервис давно перестал быть площадкой для размещения видео и превратился в орудие информационной войны. 15 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

Блокировка "Ютуба" в России

Замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин вечером 14 марта заявил, что, если YouTube будет и дальше выступать орудием в информационной войне, дни и даже часы этой видеоплатформы в России сочтены. По словам Горелкина, список нарушений со стороны YouTube внушительный. Даже если не вдаваться в подробности, администрацией сервиса до сих пор не удалён 2501 видеоматериал явно разрушительной направленности, нарушающий законы РФ. Плюс ко всему руководство видеохостинга до сих пор не выполнило требований Роскомнадзора и не удалило порядка 2387 материалов, вводящих пользователя в заблуждение относительно российской спецоперации на Украине. То есть прямо или косвенно YouTube поощряет политику дезинформации. Одновременно YouTube выступает в роли беспардонного цензора, который блокирует доступ к каналам российским пользователям и государственным СМИ, не разделяющим позицию Запада.

Если может показаться, что такое происходит впервые, то это не так. В мае 2020 года администрация YouTube заблокировала телеканал "Крым 24" и русскоязычные информагентства Anna News и News-Front без объяснения причин. Тогда же руководитель News-Front Константин Кнырик заявил , что инцидент должен попасть в поле зрения Роскомнадзора. 16 декабря 2021 года пострадал канал RT auf Sendung, ретранслирующий эфир нового телеканала RT в Германии — RT DE, а после начала "Операции Z" YouTube без объяснения причин заблокировал каналы Лайфа — LifeDoc и Shot.

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После начала "операции Z" YouTube заблокировал на своей платформе Первый канал, каналы "Россия-1", "Россия 24", ТНТ, НТВ, RT, "Москва 24" и РБК. Начиная с апреля 2020 года зафиксировано 36 фактов ограничения видеохостингом YouTube каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и образовательных проектов — и всё только потому, что точка зрения россиян не совпадает с мнением коллективного Запада.

Контент, освещающий спецоперацию по демилитаризации Украины, автоматически попадает в категорию "нарушающего политику YouTube", и в нюансы никто из руководства видеохостинга не вдаётся. Также 4 марта американская корпорация Google заявила о приостановлении монетизации на своих сервисах для российских пользователей, и в первую очередь это коснулось YouTube. Ещё раньше этот запрет ввели в отношении каналов государственных российских СМИ. Подписки Premium и Music Premium теперь недоступны на территории РФ.

Блокировка Instagram и Facebook в России — первое предупреждение

14 марта РКН потребовал вернуть доступ к каналам Гостелерадиофонда на хостинге, заблокированном ранее. Не помог и довод, что Гостелерадиофонд — мировой архив видео- и аудиоматериалов российского и советского производства. В политике платформы прописано, что все пользователи равны, но она сама же нарушает это правило и не видит в этом ничего страшного. В настоящий момент политика YouTube носит ярко выраженный характер дискриминации по отношению не только к СМИ, военным и политикам, но и по отношению вообще ко всему российскому.

Когда заблокируют "Ютуб" в России

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Замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отмечает, что видеохостингу нужно прекратить участие в информационной войне и перестать придерживаться одной из сторон конфликта. Это вернуло бы площадку к её изначальной политике нейтральности и непредвзятости. Ничего сверхъестественного от YouTube не требуется: нужно только перестать потворствовать русофобским настроениям и прекратить "культуру отмены" в отношении России.

Также, по сообщению председателя Комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, компания Google до сих пор не заплатила штраф в размере 7,221 млрд, назначенный судебным участком мирового судьи № 422 Таганского района за неудаление с ресурса YouTube информации, запрещённой в РФ и разжигающей ненависть. Представитель компании тогда сказал, что изучит решение суда и определит дальнейшие шаги. На этом всё и зависло.

Аналог "Ютуба" в России

В первых рядах среди сервисов, предлагаемых экспертами в качестве альтернативы видеохостингу YouTube, стоят мессенджер Telegram, платформа "Яндекс.Дзен", видеоплатформа RuTube, а также популярная соцсеть "ВКонтакте".

Мессенджер Telegram, по словам Антона Горелкина, — пример того, как нужно выдерживать режим нейтральности. Там нет цензуры, он не стал инструментом пропаганды и разжигания ненависти. Многие блогеры уже переходят на эту площадку, заводят там свои каналы, выкладывают на них текстовый, фото- и видеоконтент.

RuTube больше всего напоминает YouTube. Там есть все инструменты, характерные для YouTube, включая стримы, донаты (пожертвования пользователей для блогера), а также тематические плейлисты, лекции, хайлайты (наиболее интересные моменты из видеопотока), обзоры игр, трансляции матчей и так далее. Также там можно работать с подкастами и просветительским контентом. В апреле прошлого года стартовал ребрендинг сервиса RuTube, который должен сделать его более удобным для пользователя.

"ВКонтакте" благодаря своей универсальности способна стать альтернативой не только находящемуся в подвешенном состоянии YouTube, но и уже заблокированной соцсети Instagram и приостановившему работу в России сервису по обмену короткими видео TikTok. Другие альтернативы: Peertube, DTube, Bitchute, Rumble, который эксперты давно называют "альтернативой YouTube", площадка с интуитивно понятным интерфейсом Vimeo, Twitch, полюбившийся не только обзорщикам игр, но и любителям музыки и сериалов. Про Bit.Tube говорят как про платформу, которая, как YouTube в лучшие его времена, даёт возможность заработать. Среди других альтернатив — Metacafe и Vevo.

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Авторы Евгений Жуков