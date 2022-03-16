Захарова напомнила о методах США во время войны во Вьетнаме на фоне украинских событий
В частности, дипломат рассказала о том, как 16 марта 1968 года американские солдаты сожгли вьетнамскую деревню Сонгми. В результате погибло 567 жителей, включая детей и женщин.
США навязывали киевским властям ту же методологию, которая в прошлом веке привела к многочисленным жертвам во время войны во Вьетнаме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила о том, как 16 марта 1968 года американские солдаты сожгли вьетнамскую деревню Сонгми. В результате погибло 567 жителей, включая детей и женщин. Дипломат подчеркнула, что об ужасном преступлении никто не знал до тех пор, пока один из американских солдат не продал фотографии журналистам.
"Сонгми — страшное напоминание, как американцы ведут войны. Эта история стала публичной случайно. Сколько зверств осталось неизвестными только потому, что американцы не оставили живых свидетелей и свидетельств", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
В заключение дипломат добавила, что привела в пример данную историческую справку, чтобы напомнить о зверских методах, которые американцы использовали во время войны во Вьетнаме. Среди них — убийство непокорных, блокада мирных, а также информационный бойкот.
Ранее в Бундестаге заявили о вреде западных поставок оружия Украине. По мнению ряда парламентариев, вооружение, которое ныне активно доставляется в Незалежную, только затягивает кризис. Однако Белый дом пообещал продолжить поставки оружия Украине, "несмотря на российские угрозы". Там заявили, что очень успешны в этом вопросе и ничего им не помешает снабжать ВСУ необходимым.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ