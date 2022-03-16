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16 марта, 11:28

КДК отменил штраф главному тренеру "Спартака" Ваноли из-за опоздания на пресс-конференцию

По итогам матча с "Динамо" наставник был наказан, однако позднее выяснилось, что он вовремя начал общение с журналистами.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил штраф главному тренеру московского "Спартака" Паоло Ваноли, сообщили журналистам в пресс-службе красно-белых.

"Штраф Паоло Ваноли за опоздание на общение с прессой отменили. Причина: Ваноли никуда не опаздывал", — говорится в сообщении.

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Напомним, после матча с "Динамо" Паоло Ваноли был оштрафован на 20 тысяч рублей из-за опоздания на пресс-конференцию. Однако позднее выяснилось, что данная информация является ошибочной. Сама встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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