Швейцария включила в санкционный список более 200 лиц и организаций РФ
Их активы в стране будут заморожены. Поправка вступает в силу в полдень 16 марта. Теперь перечень конфедерации полностью соответствует принятому Евросоюзом.
Швейцария расширила санкционный список против России, пополнив его более чем 200 новыми физическими и юридическими лицами. Об этом сообщило правительство конфедерации.
"Были одобрены санкции в отношении ещё более 200 физических и юридических лиц в связи с серьёзными нарушениями международного права Россией на Украине", — говорится в сообщении.
Сообщается, что активы этих лиц в Швейцарии будут заморожены и переданы в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Поправка вступает в силу в полдень 16 марта. Теперь санкционный список конфедерации полностью соответствует списку Евросоюза.
Ранее Лайф рассказывал о вступлении в силу четвёртого пакета санкций Евросоюза против России. В частности, введены ограничения на импорт из РФ железа и стали, а также на поставки предметов роскоши. Кроме того, чёрный список пополнился именами российских бизнесменов и медийных персон.
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