НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 11:40

Швейцария включила в санкционный список более 200 лиц и организаций РФ

Их активы в стране будут заморожены. Поправка вступает в силу в полдень 16 марта. Теперь перечень конфедерации полностью соответствует принятому Евросоюзом.

Швейцария расширила санкционный список против России, пополнив его более чем 200 новыми физическими и юридическими лицами. Об этом сообщило правительство конфедерации.

"Были одобрены санкции в отношении ещё более 200 физических и юридических лиц в связи с серьёзными нарушениями международного права Россией на Украине", — говорится в сообщении.

Сообщается, что активы этих лиц в Швейцарии будут заморожены и переданы в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Поправка вступает в силу в полдень 16 марта. Теперь санкционный список конфедерации полностью соответствует списку Евросоюза.

Минфин США расширил персональные санкции против России и Белоруссии

Минфин США расширил персональные санкции против России и Белоруссии

Ранее Лайф рассказывал о вступлении в силу четвёртого пакета санкций Евросоюза против России. В частности, введены ограничения на импорт из РФ железа и стали, а также на поставки предметов роскоши. Кроме того, чёрный список пополнился именами российских бизнесменов и медийных персон.

Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1