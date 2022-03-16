Швейцария включила в санкционный список более 200 лиц и организаций РФ

Швейцария расширила санкционный список против России, пополнив его более чем 200 новыми физическими и юридическими лицами. Об этом сообщило правительство конфедерации.

"Были одобрены санкции в отношении ещё более 200 физических и юридических лиц в связи с серьёзными нарушениями международного права Россией на Украине", — говорится в сообщении.

Сообщается, что активы этих лиц в Швейцарии будут заморожены и переданы в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Поправка вступает в силу в полдень 16 марта. Теперь санкционный список конфедерации полностью соответствует списку Евросоюза.