Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ
Удар был нанесён высокоточным ракетным комплексом. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов объекты противника были ликвидированы.
Уничтожение ракетно-артиллерийских складов ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Вооружённых сил Украины.
Удар по объекту противника был нанесён высокоточным ракетным комплексом, уточнили в ведомстве. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склады были полностью уничтожены.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области. На видео показано, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В результате удара выведено из строя до 20 единиц вооружения и техники.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр видео Минобороны РФ