Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ

Удар был нанесён высокоточным ракетным комплексом. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов объекты противника были ликвидированы.

Уничтожение ракетно-артиллерийских складов ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Вооружённых сил Украины.

Удар по объекту противника был нанесён высокоточным ракетным комплексом, уточнили в ведомстве. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склады были полностью уничтожены.