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Опубликовано 16 марта 2022, 12:08

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ

Удар был нанесён высокоточным ракетным комплексом. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов объекты противника были ликвидированы.

Уничтожение ракетно-артиллерийских складов ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Вооружённых сил Украины.

Удар по объекту противника был нанесён высокоточным ракетным комплексом, уточнили в ведомстве. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склады были полностью уничтожены.

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Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области. На видео показано, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В результате удара выведено из строя до 20 единиц вооружения и техники.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр видео Минобороны РФ

Никита Осипов
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