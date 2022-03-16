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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 12:05
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Немецкий энергоконцерн E.ON остановил закупку газа у "Газпрома"

По словам главы компании Леонарда Бирнбаума, достичь независимости от российского газа энергоконцерн сможет в течение двух-трёх лет.

Крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON прекратила закупку газа у трейдинговых компаний "Газпрома" из-за ситуации на Украине, сообщил энергоконцерн.

"Небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний "Газпрома" в Европе", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что прекратили закупку новых объёмов газа из-за происходящих на Украине событий.

Глава энергоконцерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что в краткосрочной перспективе достичь независимости от российского газа можно будет в течение двух-трёх лет.

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ТАСС / Stefan Sauer / dpa-Zentralbild

Григорий Воронцов
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