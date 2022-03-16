Силуанов: Подрыв доверия к доллару связан с действиями властей США

Российские компании с каждым годом всё чаще переходят на расчёты в национальных валютах, так как доверие к доллару подрывается из-за действий властей США. Об этом в интервью RT заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты", — сказал он.

Силуанов добавил, что в последние годы Россия всё больше и больше переходит на расчёты в национальных валютах. Он добавил, что, ведя коммерческую деятельность с постоянными партнёрами России, в первую очередь из близкого окружения ЕАЭС, такими как Китай, Индия и другие, объёмы недолларовой торговли увеличиваются с каждым годом.