Лавров констатировал снижение доверия к доллару в мире

Роль доллара в мировом сообществе уменьшается, как и уровень доверия к этой валюте. Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

"Уже пошли публикации в западной прессе, в немецкой в том числе, что уже многие начинают задумываться: "А надо ли нам в долларах широко торговать?" Уже Саудовская Аравия хочет торговать в юанях, а не в долларах. Этот процесс уже не остановить", — считает глава российского дипведомства.

Лавров добавил, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия обсуждает с Китаем возможность оплаты поставок нефти в юанях. Эта тема активизировалась из-за недовольства Эр-Рияда от переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. В случае принятия такого решения доминирование доллара на мировом рынке ослабнет.