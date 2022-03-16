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16 марта, 09:30

Лавров констатировал снижение доверия к доллару в мире

Глава МИД обратил внимание на желание Саудовской Аравии торговать в юанях, а не в долларах. Похожие публикации появляются и в немецкой прессе.

Роль доллара в мировом сообществе уменьшается, как и уровень доверия к этой валюте. Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

"Уже пошли публикации в западной прессе, в немецкой в том числе, что уже многие начинают задумываться: "А надо ли нам в долларах широко торговать?" Уже Саудовская Аравия хочет торговать в юанях, а не в долларах. Этот процесс уже не остановить", считает глава российского дипведомства.

Лавров добавил, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем.

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Ранее стало известно, что Саудовская Аравия обсуждает с Китаем возможность оплаты поставок нефти в юанях. Эта тема активизировалась из-за недовольства Эр-Рияда от переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. В случае принятия такого решения доминирование доллара на мировом рынке ослабнет.

Центробанк же на днях временно запретил банкам брать комиссию с физлиц за выдачу долларов. Финансовые организации, получившие от клиентов такие средства с 9 марта, должны вернуть их обратно в течение трёх дней.

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Алексей Берковиц

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