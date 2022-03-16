НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 09:26

Биатлонистка Сливко выиграла масс-старт в рамках Кубка СБР

На втором месте расположилась Лариса Куклина, бронзу забрала Ирина Казакевич.

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей масс-старта на 12,5 километра в рамках Кубка СБР, который проходит в Уфе.

Представительница Тюменской области сумела без промахов преодолеть все огневые рубежи и одержать победу. Второй к финишу приехала Лариса Куклина, бронзу завоевала Ирина Казакевич. Отметим, что все попавшие на подиум биатлонистки были чисты на стрельбище.

Белорусский биатлонист Лобастов выиграл масс-старт на Кубке СБР

Белорусский биатлонист Лобастов выиграл масс-старт на Кубке СБР

В аналогичной дисциплине у мужчин ранее победу одержал белорус Никита Лобастов. Серебро завоевал лидер нашей сборной Эдуард Латыпов, бронзу — Даниил Серохвостов.

Обложка ©

Getty Images / Kevin Voigt / DeFodi Images

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1