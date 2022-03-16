Биатлонистка Сливко выиграла масс-старт в рамках Кубка СБР

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей масс-старта на 12,5 километра в рамках Кубка СБР, который проходит в Уфе.

Представительница Тюменской области сумела без промахов преодолеть все огневые рубежи и одержать победу. Второй к финишу приехала Лариса Куклина, бронзу завоевала Ирина Казакевич. Отметим, что все попавшие на подиум биатлонистки были чисты на стрельбище.