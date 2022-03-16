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Опубликовано 16 марта 2022, 13:01

Депутат Аксаков: Предпосылок и оснований для дефолта в России нет

При этом парламентарий отметил, что сейчас стоит политический вопрос о том, надо ли вообще выполнять обязательства перед "партнёрами", когда они сами не делают того же по отношению к Москве.

На сегодняшний день предпосылок и оснований для дефолта в России нет. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт. Для этого нет никаких предпосылок и оснований. Россия будет спокойно выполнять свои обязательства", — сказал парламентарий в ходе брифинга.

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При этом Аксаков отметил, что сейчас стоит политический вопрос в том, надо ли вообще выполнять обязательства перед "партнёрами", когда они сами не делают того же по отношению к Москве. Он подчеркнул, что эту ситуацию должны урегулировать исполнительная власть и Банк России.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что у России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу. Причём ранее он сообщал, что страна будет платить по госдолгу рублями до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы.

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Pixabay

Наталья Исакова
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