Депутат Аксаков: Предпосылок и оснований для дефолта в России нет

При этом парламентарий отметил, что сейчас стоит политический вопрос о том, надо ли вообще выполнять обязательства перед "партнёрами", когда они сами не делают того же по отношению к Москве.

На сегодняшний день предпосылок и оснований для дефолта в России нет. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт. Для этого нет никаких предпосылок и оснований. Россия будет спокойно выполнять свои обязательства", — сказал парламентарий в ходе брифинга.

При этом Аксаков отметил, что сейчас стоит политический вопрос в том, надо ли вообще выполнять обязательства перед "партнёрами", когда они сами не делают того же по отношению к Москве. Он подчеркнул, что эту ситуацию должны урегулировать исполнительная власть и Банк России.