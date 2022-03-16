Лавров: Россия никогда не имела претензий к украинскому народу
Министр рассказал, что у него есть множество друзей в Незалежной. А сам он любит украинскую культуру, речь, кухню и юмор с самоиронией.
Россия никогда не имела претензий к украинскому народу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.
"Мы никогда не имели никаких претензий к украинскому народу. Я лично, у меня много друзей-украинцев, я люблю украинскую культуру, вот эту мягкость мовы украинской", — сказал он.
Лавров также выделил украинскую кухню. А юмор этого народа, считает министр, всегда был несколько с самоиронией и часто раскрывает присущую украинскому характеру хорошо известную хитринку.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Владимир Астапкович / POOL