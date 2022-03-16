Лавров: Запад не хотел, чтобы ситуация на Украине решилась мирно

По его словам, западные страны изобрели термин "миропорядок, основанный на определённых правилах". При этом писались они в узком кругу, а решения принимаются без учёта мнения остальных.

Ситуацию вокруг Украины не удалось решить мирным путём, потому что этого не хотел Запад. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава МИД России Сергей Лавров.



"Это совсем не про Украину. Вернее, не столько про Украину, сколько про мировой правопорядок. США подмяли под себя всю Европу. Это эпохальный момент в современной истории. Он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок", — сказал он.



Лавров объяснил, что западные страны изобрели термин "миропорядок, основанный на определённых правилах". При этом эти правила писались в узком кругу, добавил министр. А параллельно этому создавались узкие, неофициальные структуры. Так, например, существует гуманитарное право и специальное управление ООН, а в Евросоюзе основали специальное партнёрство по этому же вопросу, в котором решения принимаются без учёта мнения мирового сообщества.



"Вы спросили, почему миром нельзя было решить. Мы предлагали решать миром многие-многие годы", — подчеркнул Лавров.

