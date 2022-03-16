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16 марта, 09:45

Полузащитник "Рубина" Дрейер перешёл в датский клуб до конца сезона

Именно из него он летом прошлого года перешёл в казанский клуб, за который забил восемь голов.

Полузащитник казанского "Рубина" Андреас Дрейер до конца сезона перешёл в датский клуб "Мидтьюланн", сообщается на сайте клуба.

Футболист воспользовался пунктом ФИФА о возможности приостановки контракта и вернулся в "Мидтьюланн", из которого и переходил в "Рубин" летом 2021 года. В Дании он будет выступать до конца текущего сезона.

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Добавим, что в составе "Рубина" Дрейер провёл 14 матчей, в которых забил восемь мячей.

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ТАСС / Егор Алеев

Шамиль Гаджиев

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