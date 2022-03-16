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16 марта, 12:27

Рестораторы и отельеры поддержали акцию "Сделано в России"

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко считает, что отечественному производству надо придать новый импульс и поднять популярность продуктов.

Цель проекта "Сделано в России" — работа над популяризацией региональных брендов. Сегодня идею поддержала Федерация рестораторов и отельеров РФ, сообщает "Федерал пресс".

Акция поможет сохранить рабочие места и перезапустить российскую экономику вопреки санкциям, считает первый заместитель президента организации Владимир Баканов.

"В настоящее время, особенно с учётом сложившейся ситуации, нужно всем сфокусироваться на развитии того, что произведено в нашей стране", — сказал он.

Баканов добавил, что у нас уже много лет идёт изучение региональной продукции. Как подчеркнула зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководитель сторонников "Единой России" Ольга Занко, отечественному производству надо придать новый импульс и поднять популярность продуктов до уровня "пармской ветчины или голландского сыра".

"Благодаря совместным усилиям с федерацией мы докажем, что продуктовые эмбарго не повлияют на нашу жизнь", — отметила она.

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Ирина Мусина

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