Собянин анонсировал гранты для российских сетей фастфуда

Правительство Москвы выделит гранты предпринимателям на создание и развитие сетей быстрого питания в городе. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Власти ожидают, что такая мера поддержки позволит российским сетям в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний.

"Условие получения гранта — открытие новых точек общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд) и приём на работу новых сотрудников. Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы", — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Заявки на получение грантов будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года.