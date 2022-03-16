Собянин анонсировал гранты для российских сетей фастфуда
Власти ожидают, что такая мера поддержки позволит кафе в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся иностранные точки общепита.
Правительство Москвы выделит гранты предпринимателям на создание и развитие сетей быстрого питания в городе. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Власти ожидают, что такая мера поддержки позволит российским сетям в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки питания иностранных компаний.
"Условие получения гранта — открытие новых точек общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд) и приём на работу новых сотрудников. Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы", — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
Заявки на получение грантов будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ после начала российской "Операции Z" на Украине. Среди них — сети общепита, такие как "Макдоналдс" и Starbucks. При этом мэр Москвы ранее заявлял, что отечественные кафе могут за год заменить закрывшиеся рестораны "Макдоналдс".
Агентство "Москва" / Софья Сандурская