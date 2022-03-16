Офтальмолог Шилова предупредила о риске лишиться зрения из-за туши

Девушки, носящие контактные линзы, рискуют лишиться зрения из-за использования некачественной туши для ресниц. Об этом Ura.ru сообщила врач-офтальмолог, эксперт Комитета по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По словам профессора, причиной слепоты могут стать токсические реакции, связанные с некими компонентами.

"Это именно интоксикация. Тогда глаз краснеет, слезится, снижается острота зрения, глазная поверхность становится рыхлой. Когда добавляется ещё аллергический компонент, присоединяется зуд, жжение", — пояснила Шилова.

В таком случае лечение может занять несколько недель. А когда к токсикоаллергическим реакциям добавляется ношение контактных линз, возрастает риск тяжёлых осложнений вплоть до потери глаза, предупреждает офтальмолог. Причиной является попадание микроорганизмов на поверхность глаза.

"Они проникают глубже, возникает воспаление роговицы — кератит", — заметила она.