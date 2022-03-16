Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжит работу в России
Однако из-за ограничений международных платёжных систем могут быть недоступны некоторые операции. Так, не исключены проблемы при оплате и переводах картами Mastercard и Visa.
Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжит свою работу на территории России. Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.
"Сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что некоторые операции могут быть недоступны в связи с ограничениями международных платёжных систем в отношении российских банков. В частности, речь идёт об оплате и денежных переводах с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa. При этом карты "Мир" любых банков работают без ограничений.
Ранее Apple обвинила банки в проблемах с трансакциями через систему "Мир". В техподдержке компании при возникновении подобных проблем посоветовали обратиться к эмитенту карты и уточнить, нет ли ограничений.
Напомним, транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт сообщили, что Visa и Mastercard с истекшим сроком годности автоматически перевыпустят на базе "Мир".
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