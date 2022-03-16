Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжит работу в России

Однако из-за ограничений международных платёжных систем могут быть недоступны некоторые операции. Так, не исключены проблемы при оплате и переводах картами Mastercard и Visa.

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжит свою работу на территории России. Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

"Сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что некоторые операции могут быть недоступны в связи с ограничениями международных платёжных систем в отношении российских банков. В частности, речь идёт об оплате и денежных переводах с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa. При этом карты "Мир" любых банков работают без ограничений.