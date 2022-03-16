ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 12:33
4503

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжит работу в России

Однако из-за ограничений международных платёжных систем могут быть недоступны некоторые операции. Так, не исключены проблемы при оплате и переводах картами Mastercard и Visa.

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжит свою работу на территории России. Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

"Сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что некоторые операции могут быть недоступны в связи с ограничениями международных платёжных систем в отношении российских банков. В частности, речь идёт об оплате и денежных переводах с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa. При этом карты "Мир" любых банков работают без ограничений.

НСПК отреагировала на сообщения о проблемах с платежами через "Мир"
НСПК отреагировала на сообщения о проблемах с платежами через "Мир"

Ранее Apple обвинила банки в проблемах с трансакциями через систему "Мир". В техподдержке компании при возникновении подобных проблем посоветовали обратиться к эмитенту карты и уточнить, нет ли ограничений.

Напомним, транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт сообщили, что Visa и Mastercard с истекшим сроком годности автоматически перевыпустят на базе "Мир".

BannerImage

Shutterstock

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Samsung
  • Санкции против России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Гаджеты
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar