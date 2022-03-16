Оператор "Северного потока – 2" не подавал заявления о банкротстве
Однако, по словам главы OMV Альфреда Штерна, ситуация вокруг всего проекта остаётся крайне волатильной, а изменения происходят почти каждый день.
Компания – оператор газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG не подавала заявления о банкротстве. Об этом сообщил глава австрийской OMV Альфред Штерн в ходе онлайн-конференции.
"Мы не видели, чтобы Nord Stream 2 AG подавал заявление о банкротстве в Швейцарии. Но это, конечно, относится к компании, мы внимательно наблюдаем, что происходит и может произойти в будущем", — сказал он.
Штерн обратил внимание, что ситуация остаётся крайне волатильной, а изменения происходят почти каждый день. Финансовый директор OMV Райнхард Флори уточнил, что корректировка стоимости компании по итогам первого квартала после остановки работы с российскими проектами составит $1,5–1,8 млрд, что включает в себя один миллиард от пересмотра участия в "Северном потоке – 2".
Ранее в МИД РФ назвали отказ от "Северного потока – 2" причиной высоких цен на газ в Европе. Москве жаль, что газопровод стал "заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами", отметил представитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский.