Оператор "Северного потока – 2" не подавал заявления о банкротстве

Компания – оператор газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG не подавала заявления о банкротстве. Об этом сообщил глава австрийской OMV Альфред Штерн в ходе онлайн-конференции.

"Мы не видели, чтобы Nord Stream 2 AG подавал заявление о банкротстве в Швейцарии. Но это, конечно, относится к компании, мы внимательно наблюдаем, что происходит и может произойти в будущем", — сказал он.