Эксперт Шурыгин объяснил, что значат шведский и австрийский форматы, предлагаемые Киевом

Киев предлагает рассмотреть создание на Украине нейтрального государства по шведскому или австрийскому формату, чтобы избежать раскола Незалежной. Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Сейчас Киев отлично отдаёт себе отчёт, что события для него развиваются самым драматичным образом. И Украину фактически начинают дробить <...> На её территории могут возникнуть как минимум два других государства. Это заставляет Киев идти на радикальные предложения. Я думаю, что все эти предложения не от хорошей жизни, а попытки сорваться с раскола страны", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что шведский и австрийский варианты предполагают неучастие страны в каких-либо военных организациях и блоках, отсутствие каких-либо территориальных претензий к другим государствам, а также частичное сохранение собственной армии. Для того чтобы присоединиться к любому из этих режимов, Украине в первую очередь необходимо решить вопрос со статусом Крыма и Донбасса, напомнил Шурыгин.

"Но для них это может быть ещё и громкое название, ведь там есть ещё Швейцария или Монако, но Украина себя точно не ассоциирует с ними. Поэтому Украина просто выбрала две достаточно крупные страны [Австрия и Швеция], которые, как ей кажется, сохраняют статус независимых государств, но при этом занимают нейтральный статус", — заключил собеседник.