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Опубликовано 16 марта 2022, 12:49
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Эксперт Шурыгин объяснил, что значат шведский и австрийский форматы, предлагаемые Киевом

Собеседник отметил, что сейчас Незалежную фактически начинают дробить изнутри. Именно сохранение территории, по его словам, заставляет власти страны идти на подобные радикальные предложения.

Киев предлагает рассмотреть создание на Украине нейтрального государства по шведскому или австрийскому формату, чтобы избежать раскола Незалежной. Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Сейчас Киев отлично отдаёт себе отчёт, что события для него развиваются самым драматичным образом. И Украину фактически начинают дробить <...> На её территории могут возникнуть как минимум два других государства. Это заставляет Киев идти на радикальные предложения. Я думаю, что все эти предложения не от хорошей жизни, а попытки сорваться с раскола страны", — отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что шведский и австрийский варианты предполагают неучастие страны в каких-либо военных организациях и блоках, отсутствие каких-либо территориальных претензий к другим государствам, а также частичное сохранение собственной армии. Для того чтобы присоединиться к любому из этих режимов, Украине в первую очередь необходимо решить вопрос со статусом Крыма и Донбасса, напомнил Шурыгин.

"Но для них это может быть ещё и громкое название, ведь там есть ещё Швейцария или Монако, но Украина себя точно не ассоциирует с ними. Поэтому Украина просто выбрала две достаточно крупные страны [Австрия и Швеция], которые, как ей кажется, сохраняют статус независимых государств, но при этом занимают нейтральный статус", — заключил собеседник.

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Ранее глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина предлагает создать шведский вариант демилитаризованного государства. Он добавил, что в ходе переговоров обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с нейтральным статусом и демилитаризацией Незалежной.

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Pexels

Кристина Шайдуллина
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