Силуанов оценил возможность объявления технического дефолта в России
Глава Минфина призвал Вашингтон разъяснить, возможно ли осуществлять расчёты с российских валютных счетов, а также отметил, что "мяч на стороне" иностранных регуляторов.
Россия обладает достаточными активами для выполнения своих долговых обязательств. Об этом в беседе с RT заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.
"У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублёвых расчётах", — отметил Силуанов.
Он подчеркнул, что действия стран Запада привели к тому, что российский валютный счёт оказался заблокирован. По его словам, возможность выполнить обязательства РФ в валютном эквиваленте зависит не от нашей страны и "мяч на стороне" иностранных регуляторов. Министр также призвал США разъяснить, возможно ли осуществление расчётов с отечественных счетов.
Ранее Силуанов заявил о том, что подрыв доверия к доллару связан с действиями властей США. Министр добавил, что коммерческая деятельность с постоянными партнёрами России, в первую очередь из близкого окружения ЕАЭС, позволяет расти объёмам недолларовой торговли.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ