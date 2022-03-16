Силуанов оценил возможность объявления технического дефолта в России

Россия обладает достаточными активами для выполнения своих долговых обязательств. Об этом в беседе с RT заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

"У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублёвых расчётах", — отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что действия стран Запада привели к тому, что российский валютный счёт оказался заблокирован. По его словам, возможность выполнить обязательства РФ в валютном эквиваленте зависит не от нашей страны и "мяч на стороне" иностранных регуляторов. Министр также призвал США разъяснить, возможно ли осуществление расчётов с отечественных счетов.