Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова назначена главой попечительского совета Фонда защиты детей. В свою очередь, она отметила схожесть задач, выполняемых Фондом и институтом уполномоченных.

"Президентом мне поручено защищать права детей России, и фонд действует в той же логике. Объединяя усилия, мы действуем в интересах детей", — сказала Львова-Белова на съезде фонда.

Омбудсмен пояснила, что совет будет заниматься взаимодействием с бизнес-сообществом, предлагать проекты и программы, а также заниматься мониторингом и экспертной оценкой деятельности фонда.