Львова-Белова назначена главой попечительского совета Фонда защиты детей
Совет будет взаимодействовать с бизнес-сообществом, предлагать проекты и программы, а также заниматься мониторингом и экспертной оценкой деятельности благотворительной организации, заметила она.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова назначена главой попечительского совета Фонда защиты детей. В свою очередь, она отметила схожесть задач, выполняемых Фондом и институтом уполномоченных.
"Президентом мне поручено защищать права детей России, и фонд действует в той же логике. Объединяя усилия, мы действуем в интересах детей", — сказала Львова-Белова на съезде фонда.
Омбудсмен пояснила, что совет будет заниматься взаимодействием с бизнес-сообществом, предлагать проекты и программы, а также заниматься мониторингом и экспертной оценкой деятельности фонда.
Ранее Львова-Белова анонсировала создание сети центров для подростков "группы риска". По её словам, если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребёнка и найдут способ его поддержать, это поможет многим несовершеннолетним.
ТАСС / Сергей Карпухин