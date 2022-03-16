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16 марта, 13:14

Львова-Белова назначена главой попечительского совета Фонда защиты детей

Совет будет взаимодействовать с бизнес-сообществом, предлагать проекты и программы, а также заниматься мониторингом и экспертной оценкой деятельности благотворительной организации, заметила она.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова назначена главой попечительского совета Фонда защиты детей. В свою очередь, она отметила схожесть задач, выполняемых Фондом и институтом уполномоченных.

"Президентом мне поручено защищать права детей России, и фонд действует в той же логике. Объединяя усилия, мы действуем в интересах детей", — сказала Львова-Белова на съезде фонда.

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Омбудсмен пояснила, что совет будет заниматься взаимодействием с бизнес-сообществом, предлагать проекты и программы, а также заниматься мониторингом и экспертной оценкой деятельности фонда.

Ранее Львова-Белова анонсировала создание сети центров для подростков "группы риска". По её словам, если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребёнка и найдут способ его поддержать, это поможет многим несовершеннолетним.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Наталья Исакова
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