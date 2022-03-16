Консорциум из четырёх бизнесменов может приобрести "Челси"

Бизнесмены Ник Кэнди, Джонатан Голдштейн, Тодд Боули и Хансйорг Висс могут приобрести лондонский "Челси", объединившись для этого в один консорциум. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации телеканала, сильнее всего в приобретении клуба заинтересован Кэнди, который с детства является фанатом "Челси". Помимо Боули и Висса он также ведёт переговоры с владельцем British Airways Мартином Броутоном, который является поклонником синих.