Консорциум из четырёх бизнесменов может приобрести "Челси"
Клуб столкнулся с серьёзными проблемами из-за введённых против Романа Абрамовича санкций.
Бизнесмены Ник Кэнди, Джонатан Голдштейн, Тодд Боули и Хансйорг Висс могут приобрести лондонский "Челси", объединившись для этого в один консорциум. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации телеканала, сильнее всего в приобретении клуба заинтересован Кэнди, который с детства является фанатом "Челси". Помимо Боули и Висса он также ведёт переговоры с владельцем British Airways Мартином Броутоном, который является поклонником синих.
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Ранее Лайф сообщал, что из-за введённых санкций Правительство Великобритании отстранило Романа Абрамовича от управления "Челси". В результате клуб столкнулся с целым рядом ограничений.
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