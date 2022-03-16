Сдавшийся в плен украинский военный рассказал о больших потерях ВСУ под Мелитополем

По его словам, солдаты окончательно растерялись после того, как на них поехал БТР украинских националистов, который начал стрелять по ним. В итоге большая половина выживших решила бежать в город.

Сдавшийся в плен солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олег Игнатов рассказал, что украинские подразделения понесли большие потери под Мелитополем. По его словам, националисты из БТР попросту расстреливали бойцов ВСУ, бежавших под ударами российских войск.

"Я думаю, около 60% решило спасти свои жизни <...> У нас были большие потери. И руководство не давало чётких указаний, что делать в дальнейшем", — сказал Игнатов на допросе ФСБ РФ.

Он также отметил, что подразделениям под Мелитополем фактически нечем было обороняться, поскольку из вооружения у них были только автоматы. Игнатов признался, что бойцы окончательно растерялись после того, как на них поехал БТР украинских националистов, который к тому же открыл огонь. Мужчина добавил, что многие оставшиеся в живых солдаты из его воинской части решили переодеться в гражданскую одежду и уехать в город.