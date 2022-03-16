"Манчестер Сити" предложил контракт Холанду с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю
В текущем сезоне он выходил на поле 21 раз и отметился 23 забитыми мячами в ворота соперников.
Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд может стать самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги, если перейдёт в "Манчестер Сити". Об этом пишет Daily Mail.
По информации издания, горожане готовы купить форварда и уже предложили ему контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю. На данный момент, самые большие зарплаты в лиге у полузащитника "Сити" Кевина де Брёйне и форварда МЮ Криштиану Роналду.
Добавим, что Эрлинг Холанд в текущем сезоне провёл 21 матч в составе "Боруссии" и забил 23 гола в ворота соперников.