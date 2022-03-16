Суд 21 марта рассмотрит иск о признании Meta экстремистской организацией

Тверской районный суд Москвы 21 марта рассмотрит заявление Генпрокуратуры РФ о признании компании Meta Platforms, которой принадлежат соцсети "Фейсбук" и "Инстаграм", а также мессенджер WhatsАpp, экстремистской организацией.

Процесс начнётся в 11:00 по московскому времени, говорится в определении, опубликов анном в материалах дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Причиной этому стало решение Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских граждан и военных в Instagram. Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта. Ранее по той же причине в России был заблокирован Facebook.