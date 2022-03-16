Диетолог Прокофьев объяснил, как правильно скинуть лишний вес к лету

Обладатель статуса "Московский врач" врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, как прийти в форму к курортному сезону. Прежде всего нужно следить за индексом массы тела, объяснил специалист в беседе с "Москвой 24".

"Надо питаться часто, но небольшими порциями, чтобы не было застоя желудочного сока и желчи. Диета — это не голодание. Необходимы точный расчёт калорий, правильный рацион, чёткие интервалы между приёмами пищи", — пояснил Прокофьев.

Самым универсальным подходом к здоровому питанию является средиземноморская диета. Её смысл заключается в полноценном питании и сбалансированном меню. При этом важно, чтобы перерывы между приёмами пищи не превышали четырёх часов, подчеркнул врач.

По его словам, длительные перерывы наносят серьёзный вред желудочно-кишечному тракту. Для лёгких перекусов в течение дня подойдут сухофрукты, энергетические батончики, курага, орехи. Но не нужно забывать и про спорт.

"Жировая ткань разрушается под воздействием физической активности. Поэтому важно завести полезную привычку — ходить пешком хотя бы 30 минут в день", — посоветовал специалист.