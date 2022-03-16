Лингвист Конобеев раскрыл возможность побороть тревожность с помощью обучения
Достигнутый успех должен видеть сам обучающийся. А учёба быть направлена на достижение конкретных целей, отметил профессор, призвав не поглощать знания без конкретных целей.
Выстраивание микроцелей помогает сфокусироваться на самоорганизации и справиться с тревожностью. Об этом рассказал кандидат педагогических наук Алексей Конобеев.
"При стрессе психологи советуют определить небольшой горизонт планирования с достижимыми целями. Это поможет упорядочить жизнь и разбить её на маленькие контролируемые шаги, которые помогают спасаться от стресса", — пояснил лингвист в беседе с ФАН.
Важно, чтобы достигнутый успех видел сам обучающийся. Также не стоит поглощать знания без конкретных целей в надежде, что они когда-то понадобятся, отметил профессор.
Конобеев добавил, что для закрепления знаний стоит стараться как можно чаще применять полученные знания. Например, послушать песню, это формирует ежедневную "рутину", которая успокаивает психику.
Ранее психолог Яна Лейкина назвала простой способ побороть стресс с помощью смартфона. Эксперт отметила, что взгляд на экран падает каждые несколько минут, а заставка способна формировать состояние человека и настраивать на определённый сценарий поведения.
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