Лингвист Конобеев раскрыл возможность побороть тревожность с помощью обучения

Выстраивание микроцелей помогает сфокусироваться на самоорганизации и справиться с тревожностью. Об этом рассказал кандидат педагогических наук Алексей Конобеев.

"При стрессе психологи советуют определить небольшой горизонт планирования с достижимыми целями. Это поможет упорядочить жизнь и разбить её на маленькие контролируемые шаги, которые помогают спасаться от стресса", — пояснил лингвист в беседе с ФАН.

Важно, чтобы достигнутый успех видел сам обучающийся. Также не стоит поглощать знания без конкретных целей в надежде, что они когда-то понадобятся, отметил профессор.

Конобеев добавил, что для закрепления знаний стоит стараться как можно чаще применять полученные знания. Например, послушать песню, это формирует ежедневную "рутину", которая успокаивает психику.