Павел Дуров зарезервировал в Telegram ник Elona для Илона Маска

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что зарезервировал ник Elona для предпринимателя Илона Маска после его конфликта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом Дуров написал в своём твиттере.

"Мы зарезервировали t.me/elona для вас, когда вы будете готовы", — ответил Дуров на твит Маска, который опубликовал сообщение Кадырова, назвавшего его Илоной.

Фото © Twitter / Павел Дуров

Сейчас при переходе по ссылке открывается телеграм-канал под названием Elonas's voice messager (голосовой мессенджер Илоны). На него подписались уже более 20 тысяч человек.