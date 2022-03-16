Павел Дуров зарезервировал в Telegram ник Elona для Илона Маска
Впервые женским именем американского бизнесмена назвал глава Чечни Рамзан Кадыров за то, что тот вызвал на бой президента РФ Владимира Путина. После этого Маск сменил ник в "Твиттере".
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что зарезервировал ник Elona для предпринимателя Илона Маска после его конфликта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом Дуров написал в своём твиттере.
"Мы зарезервировали t.me/elona для вас, когда вы будете готовы", — ответил Дуров на твит Маска, который опубликовал сообщение Кадырова, назвавшего его Илоной.
Фото © Twitter / Павел Дуров
Сейчас при переходе по ссылке открывается телеграм-канал под названием Elonas's voice messager (голосовой мессенджер Илоны). На него подписались уже более 20 тысяч человек.
Ранее Илон Маск заявил, что SpaceX и Tesla столкнулись с серьёзным инфляционным давлением. Бизнесмен сослался на статью газеты Financial Times от 3 марта, в которой отмечено, что цены достигли самого высокого уровня с 2008 года на фоне ситуации с Украиной.
Лента новостей
В Москве домработница топ-менеджера "ЛУКойл-АИК" пыталась покончить с собой из-за сыновей – военных ВСУ
сегодня в 13:34
Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор
сегодня в 13:31
Лингвист Конобеев раскрыл возможность побороть тревожность с помощью обучения
сегодня в 13:29
Getty Images / Christophe Gateau / picture alliance, © ТАСС / AP / Tatan Syuflana