Путин: Жители Донбасса восемь лет подвергались настоящему геноциду

Президент подчеркнул, что страдало гражданское население "ни за что". Оно добивалось лишь элементарных человеческих прав: говорить на родном языке и растить своих детей так, как хотят.

Жители Донбасса в течение восьми лет подвергались настоящему геноциду со стороны Украины путём различных варварских методов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

"В самом начале спецоперации, ранним утром 24 февраля, мною публично были названы причины и цели действий РФ — это помощь людям в Донбассе, которые восемь лет самыми варварскими методами — блокадами, терактами, артобстрелами — подвергались настоящему геноциду. Ни за что", — сказал он.