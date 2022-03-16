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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 14:06

Путин: Жители Донбасса восемь лет подвергались настоящему геноциду

Президент подчеркнул, что страдало гражданское население "ни за что". Оно добивалось лишь элементарных человеческих прав: говорить на родном языке и растить своих детей так, как хотят.

Жители Донбасса в течение восьми лет подвергались настоящему геноциду со стороны Украины путём различных варварских методов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

"В самом начале спецоперации, ранним утром 24 февраля, мною публично были названы причины и цели действий РФ — это помощь людям в Донбассе, которые восемь лет самыми варварскими методами — блокадами, терактами, артобстрелами — подвергались настоящему геноциду. Ни за что", — сказал он.

Путин подчеркнул, что жители региона добивались лишь элементарных человеческих прав: говорить на родном языке и растить своих детей так, как хотят.

Путин: У России нет цели оккупировать Украину
Путин: У России нет цели оккупировать Украину

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
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