Financial Times: Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня

В частности, документ подразумевает отказ Незалежной от вступления в НАТО. На данный момент официального подтверждения от стран о подготовке такого проекта не поступало.

Делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который состоит из 15 пунктов. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что в документе говорится о прекращении огня и выводе российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения Вооружённых сил Украины. Кроме того, план подразумевает отказ страны от вступления в НАТО, а также гарантирует, что Незалежная не будет размещать военные базы других государств в обмен на защиту.

На данный момент официального подтверждения от России и Украины о подготовке такого документа не поступало.