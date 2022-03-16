Financial Times: Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня
В частности, документ подразумевает отказ Незалежной от вступления в НАТО. На данный момент официального подтверждения от стран о подготовке такого проекта не поступало.
Делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который состоит из 15 пунктов. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что в документе говорится о прекращении огня и выводе российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения Вооружённых сил Украины. Кроме того, план подразумевает отказ страны от вступления в НАТО, а также гарантирует, что Незалежная не будет размещать военные базы других государств в обмен на защиту.
На данный момент официального подтверждения от России и Украины о подготовке такого документа не поступало.
Ранее Мединский заявил о том, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Москва старается как можно скорее прийти к миру на украинской земле, сделав это государство нейтральным и дружеским по отношению к РФ, чтобы не стало плацдармом НАТО, заметил он.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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