Глава СК поручил расследовать обстоятельства обстрела села Васильевка в ДНР
По данным следствия, в результате бомбардировки населённого пункта, совершённой Вооружёнными силами Украины, от попадания снаряда погибло два человека.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела села Васильевка в ДНР. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрела украинскими войсками села Васильевка Ясиноватского района ДНР", — говорится в сообщении СК РФ.
По данным следствия, в результате обстрела населённого пункта, совершённого Вооружёнными силами Украины, от попадания снаряда погибло два человека.
Ранее Лайф писал, что Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского журналиста убивать россиян. В Следственном комитете Фахрудина Шарафмала назвали типичным представителем национализма, которым пропитана власть в Незалежной. Ведомство проведёт необходимые мероприятия.
ТАСС / Михаил Метцель