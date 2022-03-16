Глава СК поручил расследовать обстоятельства обстрела села Васильевка в ДНР

По данным следствия, в результате бомбардировки населённого пункта, совершённой Вооружёнными силами Украины, от попадания снаряда погибло два человека.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела села Васильевка в ДНР. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрела украинскими войсками села Васильевка Ясиноватского района ДНР", — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, в результате обстрела населённого пункта, совершённого Вооружёнными силами Украины, от попадания снаряда погибло два человека.