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Опубликовано 16 марта 2022, 18:18

Глава СК поручил расследовать обстоятельства обстрела села Васильевка в ДНР

По данным следствия, в результате бомбардировки населённого пункта, совершённой Вооружёнными силами Украины, от попадания снаряда погибло два человека.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела села Васильевка в ДНР. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрела украинскими войсками села Васильевка Ясиноватского района ДНР", — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, в результате обстрела населённого пункта, совершённого Вооружёнными силами Украины, от попадания снаряда погибло два человека.

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Ранее Лайф писал, что Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского журналиста убивать россиян. В Следственном комитете Фахрудина Шарафмала назвали типичным представителем национализма, которым пропитана власть в Незалежной. Ведомство проведёт необходимые мероприятия.

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ТАСС / Михаил Метцель

Никита Осипов
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