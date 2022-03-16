Президент Молдавии Санду потребовала от России вывести войска из Приднестровья

Москва должна вывести свои войска с территории Приднестровья, являющегося частью Молдавии. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

"Россия имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день. Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах левобережья", — заявила Санду.



Ранее Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) была принята поправка к документу о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Согласно "нововведению", теперь территория Приднестровья называется "зоной российской оккупации". Напомним, что там находится оперативная группа российских войск, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию РФ. Её основные задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.