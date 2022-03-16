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16 марта, 17:59
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Президент Молдавии Санду потребовала от России вывести войска из Приднестровья

Ранее в ПАСЕ приняли поправку о действиях ВС РФ на Украине. Согласно документу, теперь территория Приднестровья называется "зоной российской оккупации".

Москва должна вывести свои войска с территории Приднестровья, являющегося частью Молдавии. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

"Россия имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день. Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах левобережья", — заявила Санду.


Вторая приднестровская: Для чего НАТО подбирается к Молдавии

Вторая приднестровская: Для чего НАТО подбирается к Молдавии

Ранее Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) была принята поправка к документу о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Согласно "нововведению", теперь территория Приднестровья называется "зоной российской оккупации". Напомним, что там находится оперативная группа российских войск, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию РФ. Её основные задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

А ранее Международный суд ООН потребовал от России остановить "Операцию Z" на Украине. В Гааге также призвали Москву и Киев воздержаться от шагов, способных обострить конфликт.

Обложка ©

Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Наталья Исакова

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