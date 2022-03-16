НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 17:44

ЕР выступила за немедленное увольнение Дворковича с поста главы фонда "Сколково"

Ранее он осудил военные действия на Украине и заявил, что FIDE добивается запрета на проведение в РФ и Белоруссии официальных шахматных турниров. В партии сочли данную позицию предательством.

<p>Аркадий Дворкович. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Аркадий Дворкович. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

"Единая Россия" выступила за немедленное увольнение с поста главы фонда "Сколково" бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Об этом говорится в заявлении партии.

Там отметили, что скандальное высказывание Дворковича есть не что иное, как "национал-предательство, то самое поведение пятой колонны", о котором ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В ЕР также подчеркнули, что отстранение российской шахматной сборной от соревнований под эгидой FIDE является "очередным хамским и шовинистическим выпадом против наших соотечественников".

"Единая Россия" предложит признать участников "Операции Z" ветеранами боевых действий

"Единая Россия" предложит признать участников "Операции Z" ветеранами боевых действий

Поясним, что ранее Дворкович осудил военные действия на Украине и заявил, что FIDE добивается запрета на проведение в России и Белоруссии официальных шахматных турниров. Президентом FIDE, к слову, является Дворкович.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1