ЕР выступила за немедленное увольнение Дворковича с поста главы фонда "Сколково"

"Единая Россия" выступила за немедленное увольнение с поста главы фонда "Сколково" бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Об этом говорится в заявлении партии.

Там отметили, что скандальное высказывание Дворковича есть не что иное, как "национал-предательство, то самое поведение пятой колонны", о котором ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В ЕР также подчеркнули, что отстранение российской шахматной сборной от соревнований под эгидой FIDE является "очередным хамским и шовинистическим выпадом против наших соотечественников".