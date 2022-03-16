ЕР выступила за немедленное увольнение Дворковича с поста главы фонда "Сколково"
Ранее он осудил военные действия на Украине и заявил, что FIDE добивается запрета на проведение в РФ и Белоруссии официальных шахматных турниров. В партии сочли данную позицию предательством.
Аркадий Дворкович. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
"Единая Россия" выступила за немедленное увольнение с поста главы фонда "Сколково" бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Об этом говорится в заявлении партии.
Там отметили, что скандальное высказывание Дворковича есть не что иное, как "национал-предательство, то самое поведение пятой колонны", о котором ранее говорил президент РФ Владимир Путин. В ЕР также подчеркнули, что отстранение российской шахматной сборной от соревнований под эгидой FIDE является "очередным хамским и шовинистическим выпадом против наших соотечественников".
Поясним, что ранее Дворкович осудил военные действия на Украине и заявил, что FIDE добивается запрета на проведение в России и Белоруссии официальных шахматных турниров. Президентом FIDE, к слову, является Дворкович.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.