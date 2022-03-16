Омбудсмен Мышак: Санкции Запада могут помочь решить насущные проблемы в РФ

Он подчеркнул, что в сложных экономических условиях важно обеспечивать комфортную среду для человека. Сейчас, по его словам, всем нужно работать на совесть, проявляя ответственность друг за друга.

Санкционное давление на Россию со стороны Запада может помочь по-новому взглянуть на проблемы, которым не уделялось должного внимания раньше. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. В частности, он перечислил несколько проблемных сфер, которые стоит рассмотреть.

Мышак подчеркнул, что в сложных экономических условиях принципиально важно создавать комфортную среду для человека. Поэтому службы ЖКХ должны обеспечить бесперебойную деятельность всех коммунальных систем. Омбудсмен также обратил внимание на то, как некоторые продавцы сейчас наживаются на россиянах, завышая в несколько раз цены на товары. По его словам, любые попытки "нажиться впрок" должны пресекаться, тем более в такое непростое время.