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16 марта, 17:09

В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Пашиняна

Договорённости об этом были достигнуты в ходе телефонного разговора. Помимо этого, стороны обсудили ход реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в скором времени совершит рабочий визит в Россию, договорённости об этом были достигнуты в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Условлено о проведении в ближайшей перспективе визита премьер-министра Армении в Россию", — говорится в сообщении.

Путин и Пашинян также обсудили ход реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, в том числе подняли вопросы о режиме прекращения огня и восстановлении транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин в телефонном разговоре проинформировал короля Бахрейна о причинах и целях "Операции Z" на Украине. Также лидеры обсудили вопросы сотрудничества двух стран и взаимодействие в борьбе с коронавирусом, в том числе применение в королевстве российских вакцин.

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ТАСС / ZUMA

Григорий Воронцов

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