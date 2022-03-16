В Кремле анонсировали скорую встречу Путина и Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в скором времени совершит рабочий визит в Россию, договорённости об этом были достигнуты в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Условлено о проведении в ближайшей перспективе визита премьер-министра Армении в Россию", — говорится в сообщении.

Путин и Пашинян также обсудили ход реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, в том числе подняли вопросы о режиме прекращения огня и восстановлении транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.