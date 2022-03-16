Минобороны показало марш подразделений ВС РФ в ходе "Операции Z" на Украине

На кадрах, снятых как с земли, так и с воздуха с помощью дрона, видно танки, бронеавтомобили и грузовики, которые движутся по территории Незалежной.

Марш Вооружённых сил России в ходе спецоперации на Украине. Видео © Пресс-служба Минобороны

Министерство обороны России показало видео с маршем подразделений ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

На кадрах, снятых как с земли, так и с воздуха с помощью дрона, видно единицы бронированных боевых машин, в том числе танков, бронеавтомобили и грузовики, которые совершают марш по украинским территориям.