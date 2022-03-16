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16 марта, 17:01

Минобороны показало марш подразделений ВС РФ в ходе "Операции Z" на Украине

На кадрах, снятых как с земли, так и с воздуха с помощью дрона, видно танки, бронеавтомобили и грузовики, которые движутся по территории Незалежной.

Марш Вооружённых сил России в ходе спецоперации на Украине. Видео © Пресс-служба Минобороны

Министерство обороны России показало видео с маршем подразделений ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

На кадрах, снятых как с земли, так и с воздуха с помощью дрона, видно единицы бронированных боевых машин, в том числе танков, бронеавтомобили и грузовики, которые совершают марш по украинским территориям.

"Подразделения ВС РФ в ходе специальной военной операции продолжают выдвижение и взятие под контроль населённых пунктов. Колонна бронированной техники в составе танков и самоходных артиллерийских установок совершает марш в назначенные районы", — прокомментировали в Минобороны.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка ©

Кадр из видео пресс-службы Минобороны

Григорий Воронцов

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