Пожарная сигнализация сработала на АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения
Сейчас специалисты ведут обследование объекта. Между тем из-за удара стихии на "Фукусиме-2" остановлена работа насосов бассейна, в котором охлаждается отработавшее ядерное топливо.
В машинном отделении пятого энергоблока на аварийной АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения в Японии сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает телеканал NHK.
В данный момент специалисты обследуют объект. Тем временем на станции "Фукусима-2" отключился один из насосов в бассейне с отработавшим ядерным топливом.
Ранее Лайф сообщал, что на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Очевидцы делятся в соцсетях видеозаписями с места происшествия. Судя по кадрам, колебания в некоторых местах продолжались больше минуты.
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ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA