Пожарная сигнализация сработала на АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения

В машинном отделении пятого энергоблока на аварийной АЭС "Фукусима-1" после мощного землетрясения в Японии сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает телеканал NHK.

В данный момент специалисты обследуют объект. Тем временем на станции "Фукусима-2" отключился один из насосов в бассейне с отработавшим ядерным топливом.